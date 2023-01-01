دينار أردني إلى دينار كويتي

تحويل JOD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
٤٣٥٫٦١٤ kwd

1.00000 JOD = 0.43561 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:15 UTC
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JOD إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065888.60481.437231.661030.9631518.3043
1GBP1.1536711.2296102.2221.658121.916311.1111621.1174
1USD0.938250.813273183.13451.34851.558480.903617.1742
1INR0.01128610.009782610.012028710.01622070.01874650.01086910.206583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / Kuwaiti Dinar
1 JOD0.43561 KWD
5 JOD2.17807 KWD
10 JOD4.35614 KWD
20 JOD8.71228 KWD
50 JOD21.78070 KWD
100 JOD43.56140 KWD
250 JOD108.90350 KWD
500 JOD217.80700 KWD
1000 JOD435.61400 KWD
2000 JOD871.22800 KWD
5000 JOD2178.07000 KWD
10000 JOD4356.14000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الدينار الأردني
1 KWD2.29561 JOD
5 KWD11.47805 JOD
10 KWD22.95610 JOD
20 KWD45.91220 JOD
50 KWD114.78050 JOD
100 KWD229.56100 JOD
250 KWD573.90250 JOD
500 KWD1147.80500 JOD
1000 KWD2295.61000 JOD
2000 KWD4591.22000 JOD
5000 KWD11478.05000 JOD
10000 KWD22956.10000 JOD