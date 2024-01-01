Ürdün dinarından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile JOD → KWD çevirin

1.000 jod
434,544 kwd

1.00000 JOD = 0.43454 KWD

07:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855521.0733589.12271.453911.653220.9488318.3211
1 GBP1.1688811.25465104.1761.699491.932461.1090721.4157
1 USD0.931650.797035183.03231.354551.540240.8839517.0691
1 INR0.01122050.00959910.012043510.01631350.01854990.01064590.205572

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Ürdün dinarından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Kuveyt Dinarı
1 JOD0.43454 KWD
5 JOD2.17272 KWD
10 JOD4.34544 KWD
20 JOD8.69088 KWD
50 JOD21.72720 KWD
100 JOD43.45440 KWD
250 JOD108.63600 KWD
500 JOD217.27200 KWD
1000 JOD434.54400 KWD
2000 JOD869.08800 KWD
5000 JOD2172.72000 KWD
10000 JOD4345.44000 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Ürdün Dinarı
1 KWD2.30127 JOD
5 KWD11.50635 JOD
10 KWD23.01270 JOD
20 KWD46.02540 JOD
50 KWD115.06350 JOD
100 KWD230.12700 JOD
250 KWD575.31750 JOD
500 KWD1150.63500 JOD
1000 KWD2301.27000 JOD
2000 KWD4602.54000 JOD
5000 KWD11506.35000 JOD
10000 KWD23012.70000 JOD