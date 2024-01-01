1 Kuveyt dinarından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile KWD → JOD çevirin

1,000ك KWD = 2,306JD JOD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → JOD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JOD
1 KWD → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,31542,3241
Düşük2,30442,3044
Ortalama2,31172,3162
Değişim-0.25%-0.48%
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1 KWD → JOD istatistikleri

KWD → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,3154, en düşük 2,3044 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,3117 oldu. KWD → JOD kurundaki değişiklik -0.25 değerindeydi.

KWD → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,3241, en düşük 2,3044 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,3162 oldu. KWD → JOD kurundaki değişiklik -0.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - JOD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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KWD → NZD

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KWD → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Ürdün Dinarı
1 KWD2,30604 JOD
5 KWD11,53020 JOD
10 KWD23,06040 JOD
20 KWD46,12080 JOD
50 KWD115,30200 JOD
100 KWD230,60400 JOD
250 KWD576,51000 JOD
500 KWD1.153,02000 JOD
1000 KWD2.306,04000 JOD
2000 KWD4.612,08000 JOD
5000 KWD11.530,20000 JOD
10000 KWD23.060,40000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Kuveyt Dinarı
1 JOD0,43364 KWD
5 JOD2,16822 KWD
10 JOD4,33644 KWD
20 JOD8,67288 KWD
50 JOD21,68220 KWD
100 JOD43,36440 KWD
250 JOD108,41100 KWD
500 JOD216,82200 KWD
1000 JOD433,64400 KWD
2000 JOD867,28800 KWD
5000 JOD2.168,22000 KWD
10000 JOD4.336,44000 KWD