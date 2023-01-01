دينار أردني إلى ريال برازيلي

تحويل JOD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
٦٬٩٤٦٫٠٥ brl

1.00000 JOD = 6.94605 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 16:10 UTC
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JOD إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066188.62971.43781.661630.963218.3182
1GBP1.153211.22945102.211.65811.916231.1107721.1249
1USD0.9380.813372183.13451.348651.55860.903517.1824
1INR0.01128290.009783810.012028710.01622250.0187480.01086790.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / الريال البرازيلي
1 JOD6.94605 BRL
5 JOD34.73025 BRL
10 JOD69.46050 BRL
20 JOD138.92100 BRL
50 JOD347.30250 BRL
100 JOD694.60500 BRL
250 JOD1736.51250 BRL
500 JOD3473.02500 BRL
1000 JOD6946.05000 BRL
2000 JOD13892.10000 BRL
5000 JOD34730.25000 BRL
10000 JOD69460.50000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / الدينار الأردني
1 BRL0.14397 JOD
5 BRL0.71984 JOD
10 BRL1.43967 JOD
20 BRL2.87934 JOD
50 BRL7.19835 JOD
100 BRL14.39670 JOD
250 BRL35.99175 JOD
500 BRL71.98350 JOD
1000 BRL143.96700 JOD
2000 BRL287.93400 JOD
5000 BRL719.83500 JOD
10000 BRL1439.67000 JOD