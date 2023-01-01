دولار جامايكي إلى كيب لاوي

تحويل JMD إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
128328 lak

1.00000 JMD = 128.32800 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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JMD إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066388.64631.437961.661030.963218.3014
1GBP1.1533411.22975102.2351.658381.915651.1108921.1068
1USD0.937850.813173183.13451.348551.557750.903317.1635
1INR0.01128080.009781420.012028710.01622130.01873780.01086550.206455

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / كيب لاوسي
1 JMD128.32800 LAK
5 JMD641.64000 LAK
10 JMD1283.28000 LAK
20 JMD2566.56000 LAK
50 JMD6416.40000 LAK
100 JMD12832.80000 LAK
250 JMD32082.00000 LAK
500 JMD64164.00000 LAK
1000 JMD128328.00000 LAK
2000 JMD256656.00000 LAK
5000 JMD641640.00000 LAK
10000 JMD1283280.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / دولار جامايكي
1 LAK0.00779 JMD
5 LAK0.03896 JMD
10 LAK0.07793 JMD
20 LAK0.15585 JMD
50 LAK0.38963 JMD
100 LAK0.77925 JMD
250 LAK1.94813 JMD
500 LAK3.89627 JMD
1000 LAK7.79253 JMD
2000 LAK15.58506 JMD
5000 LAK38.96265 JMD
10000 LAK77.92530 JMD