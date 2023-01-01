الدولار الغياني إلى يوان صيني

تحويل GYD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gyd
٣٤٫٩١ cny

1.00000 GYD = 0.03491 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 12:54 UTC
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GYD إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.064588.49291.437081.661980.962818.2817
1GBP1.152611.22705102.0061.656521.915771.1097321.0734
1USD0.93940.814963183.1311.351.561280.904417.174
1INR0.01130030.009803360.012029210.01623940.0187810.01087920.20659

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار غيانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / Chinese Yuan RMB
1 GYD0.03491 CNY
5 GYD0.17454 CNY
10 GYD0.34908 CNY
20 GYD0.69816 CNY
50 GYD1.74539 CNY
100 GYD3.49078 CNY
250 GYD8.72695 CNY
500 GYD17.45390 CNY
1000 GYD34.90780 CNY
2000 GYD69.81560 CNY
5000 GYD174.53900 CNY
10000 GYD349.07800 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار غياني
1 CNY28.64690 GYD
5 CNY143.23450 GYD
10 CNY286.46900 GYD
20 CNY572.93800 GYD
50 CNY1432.34500 GYD
100 CNY2864.69000 GYD
250 CNY7161.72500 GYD
500 CNY14323.45000 GYD
1000 CNY28646.90000 GYD
2000 CNY57293.80000 GYD
5000 CNY143234.50000 GYD
10000 CNY286469.00000 GYD