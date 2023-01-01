جنيه جبل طارق إلى يوان صيني

تحويل GIP إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
٩٬٠٠٥٫٦١ cny

1.00000 GIP = 9.00561 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 12:4 UTC
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GIP إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.063588.35881.436841.661460.9629518.2333
1GBP1.1526711.22585101.8471.656181.915091.1099621.0167
1USD0.94030.81576183.0831.351051.562260.905517.1446
1INR0.01131750.009818620.012036210.01626140.01880360.01089870.206355

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Chinese Yuan RMB
1 GIP9.00561 CNY
5 GIP45.02805 CNY
10 GIP90.05610 CNY
20 GIP180.11220 CNY
50 GIP450.28050 CNY
100 GIP900.56100 CNY
250 GIP2251.40250 CNY
500 GIP4502.80500 CNY
1000 GIP9005.61000 CNY
2000 GIP18011.22000 CNY
5000 GIP45028.05000 CNY
10000 GIP90056.10000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / جنيه جبل طارق
1 CNY0.11104 GIP
5 CNY0.55521 GIP
10 CNY1.11042 GIP
20 CNY2.22084 GIP
50 CNY5.55210 GIP
100 CNY11.10420 GIP
250 CNY27.76050 GIP
500 CNY55.52100 GIP
1000 CNY111.04200 GIP
2000 CNY222.08400 GIP
5000 CNY555.21000 GIP
10000 CNY1110.42000 GIP