سيدي غاني إلى دينار مقدوني

تحويل GHS إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 ghs
5166.82 mkd

1.00000 GHS = 5.16682 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:55 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

GHS إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 MKD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.063888.3811.437411.661930.962718.2052
1GBP1.153211.22675101.9191.657581.91651.1101920.9939
1USD0.940.815162183.08051.35121.562260.905117.1134
1INR0.01131460.009811710.012036510.01626370.01880410.01089430.205986

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

GHS إلى USD

GHS إلى CAD

GHS إلى EUR

GHS إلى ZAR

GHS إلى GBP

GHS إلى SGD

GHS إلى AUD

GHS إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / دينار مقدوني
1 GHS5.16682 MKD
5 GHS25.83410 MKD
10 GHS51.66820 MKD
20 GHS103.33640 MKD
50 GHS258.34100 MKD
100 GHS516.68200 MKD
250 GHS1291.70500 MKD
500 GHS2583.41000 MKD
1000 GHS5166.82000 MKD
2000 GHS10333.64000 MKD
5000 GHS25834.10000 MKD
10000 GHS51668.20000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / Ghanaian Cedi
1 MKD0.19354 GHS
5 MKD0.96771 GHS
10 MKD1.93543 GHS
20 MKD3.87086 GHS
50 MKD9.67715 GHS
100 MKD19.35430 GHS
250 MKD48.38575 GHS
500 MKD96.77150 GHS
1000 MKD193.54300 GHS
2000 MKD387.08600 GHS
5000 MKD967.71500 GHS
10000 MKD1935.43000 GHS