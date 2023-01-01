سيدي غاني إلى بير إثيوبي

تحويل GHS إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
٤٬٩٣٣٫٤٦ etb

1.00000 GHS = 4.93346 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 11:50 UTC
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GHS إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.064188.40511.437391.661880.96318.1983
1GBP1.1535411.22765101.9931.658311.91731.1108520.9954
1USD0.939750.814564183.07971.35081.561770.90517.1021
1INR0.01131160.009804610.012036610.01625910.01879840.01089320.205852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / البر الإثيوبي
1 GHS4.93346 ETB
5 GHS24.66730 ETB
10 GHS49.33460 ETB
20 GHS98.66920 ETB
50 GHS246.67300 ETB
100 GHS493.34600 ETB
250 GHS1233.36500 ETB
500 GHS2466.73000 ETB
1000 GHS4933.46000 ETB
2000 GHS9866.92000 ETB
5000 GHS24667.30000 ETB
10000 GHS49334.60000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / Ghanaian Cedi
1 ETB0.20270 GHS
5 ETB1.01348 GHS
10 ETB2.02697 GHS
20 ETB4.05394 GHS
50 ETB10.13485 GHS
100 ETB20.26970 GHS
250 ETB50.67425 GHS
500 ETB101.34850 GHS
1000 ETB202.69700 GHS
2000 ETB405.39400 GHS
5000 ETB1013.48500 GHS
10000 ETB2026.97000 GHS