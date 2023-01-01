سيدي غاني إلى ليف بلغاري

تحويل GHS إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 ghs
163.93 bgn

1.00000 GHS = 0.16393 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 11:48 UTC
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GHS إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.064488.42451.437791.662350.963318.2015
1GBP1.1533411.2277101.9911.658381.917381.1110120.9939
1USD0.93950.814531183.07451.35081.561770.90517.1002
1INR0.01130910.009804830.012037410.01626010.01879960.01089380.205842

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / لياف بلغاري
1 GHS0.16393 BGN
5 GHS0.81967 BGN
10 GHS1.63934 BGN
20 GHS3.27868 BGN
50 GHS8.19670 BGN
100 GHS16.39340 BGN
250 GHS40.98350 BGN
500 GHS81.96700 BGN
1000 GHS163.93400 BGN
2000 GHS327.86800 BGN
5000 GHS819.67000 BGN
10000 GHS1639.34000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Ghanaian Cedi
1 BGN6.10002 GHS
5 BGN30.50010 GHS
10 BGN61.00020 GHS
20 BGN122.00040 GHS
50 BGN305.00100 GHS
100 BGN610.00200 GHS
250 BGN1525.00500 GHS
500 BGN3050.01000 GHS
1000 BGN6100.02000 GHS
2000 BGN12200.04000 GHS
5000 BGN30500.10000 GHS
10000 BGN61000.20000 GHS