جنيه جزر فوكلاند إلى روبية موريشية
تحويل FKP إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل جنيه جزر فوكلاند إلى روبية موريشية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FKP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / Mauritian Rupee
|1 FKP
|55.04010 MUR
|5 FKP
|275.20050 MUR
|10 FKP
|550.40100 MUR
|20 FKP
|1100.80200 MUR
|50 FKP
|2752.00500 MUR
|100 FKP
|5504.01000 MUR
|250 FKP
|13760.02500 MUR
|500 FKP
|27520.05000 MUR
|1000 FKP
|55040.10000 MUR
|2000 FKP
|110080.20000 MUR
|5000 FKP
|275200.50000 MUR
|10000 FKP
|550401.00000 MUR