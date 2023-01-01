جنيه جزر فوكلاند إلى روبية موريشية

تحويل FKP إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fkp
٥٥٬٠٤٠٫١٠ mur

1.00000 FKP = 55.04010 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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FKP إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FKP → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.064688.41221.437641.661230.963818.174
1GBP1.1522111.22665101.871.656471.91411.110520.9404
1USD0.93930.815228183.04731.35041.560430.905317.0712
1INR0.01131070.009816440.012041310.01626060.01878960.0109010.20556

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جزر فوكلاند إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FKP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جزر فوكلاند جنيه

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / Mauritian Rupee
1 FKP55.04010 MUR
5 FKP275.20050 MUR
10 FKP550.40100 MUR
20 FKP1100.80200 MUR
50 FKP2752.00500 MUR
100 FKP5504.01000 MUR
250 FKP13760.02500 MUR
500 FKP27520.05000 MUR
1000 FKP55040.10000 MUR
2000 FKP110080.20000 MUR
5000 FKP275200.50000 MUR
10000 FKP550401.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / جنيه جزر فوكلاند
1 MUR0.01817 FKP
5 MUR0.09084 FKP
10 MUR0.18169 FKP
20 MUR0.36337 FKP
50 MUR0.90843 FKP
100 MUR1.81686 FKP
250 MUR4.54215 FKP
500 MUR9.08430 FKP
1000 MUR18.16860 FKP
2000 MUR36.33720 FKP
5000 MUR90.84300 FKP
10000 MUR181.68600 FKP