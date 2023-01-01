دولار فيجي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل FJD إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٧٤٤٫١٧ nzd

1.00000 FJD = 0.74417 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:56 UTC
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FJD إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.06588.41581.438391.662110.964818.1917
1GBP1.1547311.2298102.0971.660971.919311.1140921.0067
1USD0.938950.81314183.01951.35061.560670.905917.0814
1INR0.01131020.009794570.012045410.01626850.01879880.01091190.205752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار فيجي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

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FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / دولار نيوزيلندي
1 FJD0.74417 NZD
5 FJD3.72086 NZD
10 FJD7.44172 NZD
20 FJD14.88344 NZD
50 FJD37.20860 NZD
100 FJD74.41720 NZD
250 FJD186.04300 NZD
500 FJD372.08600 NZD
1000 FJD744.17200 NZD
2000 FJD1488.34400 NZD
5000 FJD3720.86000 NZD
10000 FJD7441.72000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار فيجي
1 NZD1.34377 FJD
5 NZD6.71885 FJD
10 NZD13.43770 FJD
20 NZD26.87540 FJD
50 NZD67.18850 FJD
100 NZD134.37700 FJD
250 NZD335.94250 FJD
500 NZD671.88500 FJD
1000 NZD1343.77000 FJD
2000 NZD2687.54000 FJD
5000 NZD6718.85000 FJD
10000 NZD13437.70000 FJD