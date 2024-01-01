Fiji dolarından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile FJD → NZD çevirin

1.000 fjd
721,42 nzd

1.00000 FJD = 0.72142 NZD

02:41 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD119.07321.541660.931951.3475583.0230.7957031.3543
1 ZAR0.052429610.08082880.04886260.07065154.352860.04171840.0710054
1 AUD0.6486512.371810.604520.87408853.85290.5161330.878467
1 EUR1.07320.46551.654211.4459289.08370.8538051.45316

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Yeni Zelanda Doları
1 FJD0.72142 NZD
5 FJD3.60710 NZD
10 FJD7.21419 NZD
20 FJD14.42838 NZD
50 FJD36.07095 NZD
100 FJD72.14190 NZD
250 FJD180.35475 NZD
500 FJD360.70950 NZD
1000 FJD721.41900 NZD
2000 FJD1442.83800 NZD
5000 FJD3607.09500 NZD
10000 FJD7214.19000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Fiji Doları
1 NZD1.38616 FJD
5 NZD6.93080 FJD
10 NZD13.86160 FJD
20 NZD27.72320 FJD
50 NZD69.30800 FJD
100 NZD138.61600 FJD
250 NZD346.54000 FJD
500 NZD693.08000 FJD
1000 NZD1386.16000 FJD
2000 NZD2772.32000 FJD
5000 NZD6930.80000 FJD
10000 NZD13861.60000 FJD