بير إثيوبي إلى ريال قطري

تحويل ETB إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٦٥٫٨٩ qar

1.00000 ETB = 0.06589 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:41 UTC
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ETB إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866151.065588.46721.439011.663280.9647518.2104
1GBP1.1545311.23005102.131.661241.920151.1138421.0227
1USD0.938550.812975183.02881.350551.561040.9055517.0909
1INR0.01130360.009791480.01204410.0162660.01880110.01090650.205843

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / الريال القطري
1 ETB0.06589 QAR
5 ETB0.32945 QAR
10 ETB0.65890 QAR
20 ETB1.31780 QAR
50 ETB3.29451 QAR
100 ETB6.58902 QAR
250 ETB16.47255 QAR
500 ETB32.94510 QAR
1000 ETB65.89020 QAR
2000 ETB131.78040 QAR
5000 ETB329.45100 QAR
10000 ETB658.90200 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / البر الإثيوبي
1 QAR15.17680 ETB
5 QAR75.88400 ETB
10 QAR151.76800 ETB
20 QAR303.53600 ETB
50 QAR758.84000 ETB
100 QAR1517.68000 ETB
250 QAR3794.20000 ETB
500 QAR7588.40000 ETB
1000 QAR15176.80000 ETB
2000 QAR30353.60000 ETB
5000 QAR75884.00000 ETB
10000 QAR151768.00000 ETB