بير إثيوبي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل ETB إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 etb
414.34 czk

1.00000 ETB = 0.41434 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:34 UTC
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ETB إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065988.49561.439391.664170.9643518.2114
1GBP1.1534711.2294102.071.660181.919441.1123521.0049
1USD0.93820.813405183.02431.35041.561280.904717.0855
1INR0.01130.009797190.012044710.01626510.01880510.01089680.205789

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 ETB0.41434 CZK
5 ETB2.07172 CZK
10 ETB4.14344 CZK
20 ETB8.28688 CZK
50 ETB20.71720 CZK
100 ETB41.43440 CZK
250 ETB103.58600 CZK
500 ETB207.17200 CZK
1000 ETB414.34400 CZK
2000 ETB828.68800 CZK
5000 ETB2071.72000 CZK
10000 ETB4143.44000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / البر الإثيوبي
1 CZK2.41345 ETB
5 CZK12.06725 ETB
10 CZK24.13450 ETB
20 CZK48.26900 ETB
50 CZK120.67250 ETB
100 CZK241.34500 ETB
250 CZK603.36250 ETB
500 CZK1206.72500 ETB
1000 CZK2413.45000 ETB
2000 CZK4826.90000 ETB
5000 CZK12067.25000 ETB
10000 CZK24134.50000 ETB