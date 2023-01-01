بير إثيوبي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل ETB إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
١٬٩٨٤٫٤٨ bdt

1.00000 ETB = 1.98448 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 10:31 UTC
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ETB إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066188.51351.439661.664480.964318.2155
1GBP1.1532711.2295102.081.660321.919591.112121.0074
1USD0.9380.813339183.02551.35041.561280.904517.0861
1INR0.01129770.009796250.012044510.01626490.01880480.01089420.205793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / Bangladeshi Taka
1 ETB1.98448 BDT
5 ETB9.92240 BDT
10 ETB19.84480 BDT
20 ETB39.68960 BDT
50 ETB99.22400 BDT
100 ETB198.44800 BDT
250 ETB496.12000 BDT
500 ETB992.24000 BDT
1000 ETB1984.48000 BDT
2000 ETB3968.96000 BDT
5000 ETB9922.40000 BDT
10000 ETB19844.80000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / البر الإثيوبي
1 BDT0.50391 ETB
5 BDT2.51955 ETB
10 BDT5.03910 ETB
20 BDT10.07820 ETB
50 BDT25.19550 ETB
100 BDT50.39100 ETB
250 BDT125.97750 ETB
500 BDT251.95500 ETB
1000 BDT503.91000 ETB
2000 BDT1007.82000 ETB
5000 BDT2519.55000 ETB
10000 BDT5039.10000 ETB