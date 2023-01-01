جنيه مصري إلى بيزو فلبيني

تحويل EGP إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
1840.02 php

1.00000 EGP = 1.84002 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 10:26 UTC
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EGP إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065888.51251.439311.663490.964218.2055
1GBP1.1534711.22935102.0951.660181.918761.1121720.9991
1USD0.938250.813438183.04791.350451.560790.904717.0815
1INR0.01129780.009794810.012041210.01626110.01879390.01089370.205683

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Philippine Peso
1 EGP1.84002 PHP
5 EGP9.20010 PHP
10 EGP18.40020 PHP
20 EGP36.80040 PHP
50 EGP92.00100 PHP
100 EGP184.00200 PHP
250 EGP460.00500 PHP
500 EGP920.01000 PHP
1000 EGP1840.02000 PHP
2000 EGP3680.04000 PHP
5000 EGP9200.10000 PHP
10000 EGP18400.20000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / جنيه مصري
1 PHP0.54347 EGP
5 PHP2.71736 EGP
10 PHP5.43472 EGP
20 PHP10.86944 EGP
50 PHP27.17360 EGP
100 PHP54.34720 EGP
250 PHP135.86800 EGP
500 PHP271.73600 EGP
1000 PHP543.47200 EGP
2000 PHP1086.94400 EGP
5000 PHP2717.36000 EGP
10000 PHP5434.72000 EGP