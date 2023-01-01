50 بيزو فلبيني إلى جنيه مصري

تحويل PHP إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

50 php
27.57 egp

1.00000 PHP = 0.55148 EGP

Mid-market exchange rate at 00:18
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.0726589.19081.465561.646940.964818.7476
1GBP1.153411.23715102.8691.690321.899511.112821.6227
1USD0.932250.808309183.151.36631.535390.8994517.4778
1INR0.01121190.00972110.012026510.01643170.01846530.01081720.210196

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / جنيه مصري
1 PHP0.55148 EGP
5 PHP2.75740 EGP
10 PHP5.51481 EGP
20 PHP11.02962 EGP
50 PHP27.57405 EGP
100 PHP55.14810 EGP
250 PHP137.87025 EGP
500 PHP275.74050 EGP
1000 PHP551.48100 EGP
2000 PHP1102.96200 EGP
5000 PHP2757.40500 EGP
10000 PHP5514.81000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Philippine Peso
1 EGP1.81330 PHP
5 EGP9.06650 PHP
10 EGP18.13300 PHP
20 EGP36.26600 PHP
50 EGP90.66500 PHP
100 EGP181.33000 PHP
250 EGP453.32500 PHP
500 EGP906.65000 PHP
1000 EGP1813.30000 PHP
2000 EGP3626.60000 PHP
5000 EGP9066.50000 PHP
10000 EGP18133.00000 PHP