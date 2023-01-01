250 بيزو فلبيني إلى جنيه مصري

تحويل PHP إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ php
١٣٧٫٨٦ egp

1.00000 PHP = 0.55144 EGP

Mid-market exchange rate at 00:19
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.072689.18671.465551.646860.964718.747
1GBP1.1532711.23705102.8611.690241.899361.1125621.6213
1USD0.93230.808375183.151.366351.535390.899417.4781
1INR0.01121240.009721890.012026510.01643240.01846530.01081660.2102

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / جنيه مصري
1 PHP0.55144 EGP
5 PHP2.75719 EGP
10 PHP5.51438 EGP
20 PHP11.02876 EGP
50 PHP27.57190 EGP
100 PHP55.14380 EGP
250 PHP137.85950 EGP
500 PHP275.71900 EGP
1000 PHP551.43800 EGP
2000 PHP1102.87600 EGP
5000 PHP2757.19000 EGP
10000 PHP5514.38000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Philippine Peso
1 EGP1.81344 PHP
5 EGP9.06720 PHP
10 EGP18.13440 PHP
20 EGP36.26880 PHP
50 EGP90.67200 PHP
100 EGP181.34400 PHP
250 EGP453.36000 PHP
500 EGP906.72000 PHP
1000 EGP1813.44000 PHP
2000 EGP3626.88000 PHP
5000 EGP9067.20000 PHP
10000 EGP18134.40000 PHP