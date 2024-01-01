Mısır lirasından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile EGP → PHP çevirin

1.000 egp
1.812,84 php

1.00000 EGP = 1.81284 PHP

02:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539851.0727589.08781.453631.655350.9499618.3425
1 GBP1.1709811.25615104.3181.702151.938351.1123821.4784
1 USD0.93220.796083183.04621.355051.543090.8855517.0986
1 INR0.01122490.009586030.012041510.01631680.01858110.01066330.205893

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Mısır lirasından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

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EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Filipinler Pesosu
1 EGP1.81284 PHP
5 EGP9.06420 PHP
10 EGP18.12840 PHP
20 EGP36.25680 PHP
50 EGP90.64200 PHP
100 EGP181.28400 PHP
250 EGP453.21000 PHP
500 EGP906.42000 PHP
1000 EGP1812.84000 PHP
2000 EGP3625.68000 PHP
5000 EGP9064.20000 PHP
10000 EGP18128.40000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Mısır Lirası
1 PHP0.55162 EGP
5 PHP2.75811 EGP
10 PHP5.51622 EGP
20 PHP11.03244 EGP
50 PHP27.58110 EGP
100 PHP55.16220 EGP
250 PHP137.90550 EGP
500 PHP275.81100 EGP
1000 PHP551.62200 EGP
2000 PHP1103.24400 EGP
5000 PHP2758.11000 EGP
10000 PHP5516.22000 EGP