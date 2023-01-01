جنيه مصري إلى دولار نيوزيلندي

تحويل EGP إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٥٤٫٦٢ nzd

1.00000 EGP = 0.05462 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:25 UTC
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EGP إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065688.49331.439091.663440.964518.2029
1GBP1.1535411.2293102.0881.660171.918981.1125920.9993
1USD0.938450.813471183.04551.35051.561040.9050517.0823
1INR0.01130030.009795490.012041610.01626220.01879740.01089820.205698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / دولار نيوزيلندي
1 EGP0.05462 NZD
5 EGP0.27311 NZD
10 EGP0.54622 NZD
20 EGP1.09244 NZD
50 EGP2.73110 NZD
100 EGP5.46221 NZD
250 EGP13.65553 NZD
500 EGP27.31105 NZD
1000 EGP54.62210 NZD
2000 EGP109.24420 NZD
5000 EGP273.11050 NZD
10000 EGP546.22100 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / جنيه مصري
1 NZD18.30760 EGP
5 NZD91.53800 EGP
10 NZD183.07600 EGP
20 NZD366.15200 EGP
50 NZD915.38000 EGP
100 NZD1830.76000 EGP
250 NZD4576.90000 EGP
500 NZD9153.80000 EGP
1000 NZD18307.60000 EGP
2000 NZD36615.20000 EGP
5000 NZD91538.00000 EGP
10000 NZD183076.00000 EGP