جنيه مصري إلى روبية نيبالية

تحويل EGP إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
4299.11 npr

1.00000 EGP = 4.29911 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

EGP إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 NPR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065888.51251.439311.663490.964218.2055
1GBP1.1534711.22935102.0951.660181.918761.1121720.9991
1USD0.938250.813438183.04791.350451.560790.904717.0815
1INR0.01129780.009794810.012041210.01626110.01879390.01089370.205683

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه مصري

EGP إلى USD

EGP إلى EUR

EGP إلى CAD

EGP إلى GBP

EGP إلى AUD

EGP إلى INR

EGP إلى AED

EGP إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه مصري / Nepalese Rupee
1 EGP4.29911 NPR
5 EGP21.49555 NPR
10 EGP42.99110 NPR
20 EGP85.98220 NPR
50 EGP214.95550 NPR
100 EGP429.91100 NPR
250 EGP1074.77750 NPR
500 EGP2149.55500 NPR
1000 EGP4299.11000 NPR
2000 EGP8598.22000 NPR
5000 EGP21495.55000 NPR
10000 EGP42991.10000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / جنيه مصري
1 NPR0.23261 EGP
5 NPR1.16303 EGP
10 NPR2.32606 EGP
20 NPR4.65212 EGP
50 NPR11.63030 EGP
100 NPR23.26060 EGP
250 NPR58.15150 EGP
500 NPR116.30300 EGP
1000 NPR232.60600 EGP
2000 NPR465.21200 EGP
5000 NPR1163.03000 EGP
10000 NPR2326.06000 EGP