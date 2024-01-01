1 روبية نيبالية إلى جنيه مصري

تحويل NPR إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1 npr
0.36 egp

₨1.000 NPR = E£0.3634 EGP

Mid-market exchange rate at 06:26
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NPR إلى EGP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11293.2781.5121.6550.94721.691
1 GBP1.17911.311109.9461.7821.9511.11625.567
1 USD0.8990.763183.8611.3591.4880.85119.501
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.233

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / جنيه مصري
1 NPR٠٫٣٦٣٤٠ EGP
5 NPR١٫٨١٧٠١ EGP
10 NPR٣٫٦٣٤٠١ EGP
20 NPR٧٫٢٦٨٠٢ EGP
50 NPR١٨٫١٧٠٠٥ EGP
100 NPR٣٦٫٣٤٠١٠ EGP
250 NPR٩٠٫٨٥٠٢٥ EGP
500 NPR١٨١٫٧٠٠٥٠ EGP
1000 NPR٣٦٣٫٤٠١٠٠ EGP
2000 NPR٧٢٦٫٨٠٢٠٠ EGP
5000 NPR١٬٨١٧٫٠٠٥٠٠ EGP
10000 NPR٣٬٦٣٤٫٠١٠٠٠ EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Nepalese Rupee
1 EGP٢٫٧٥١٧٨ NPR
5 EGP١٣٫٧٥٨٩٠ NPR
10 EGP٢٧٫٥١٧٨٠ NPR
20 EGP٥٥٫٠٣٥٦٠ NPR
50 EGP١٣٧٫٥٨٩٠٠ NPR
100 EGP٢٧٥٫١٧٨٠٠ NPR
250 EGP٦٨٧٫٩٤٥٠٠ NPR
500 EGP١٬٣٧٥٫٨٩٠٠٠ NPR
1000 EGP٢٬٧٥١٫٧٨٠٠٠ NPR
2000 EGP٥٬٥٠٣٫٥٦٠٠٠ NPR
5000 EGP١٣٬٧٥٨٫٩٠٠٠٠ NPR
10000 EGP٢٧٬٥١٧٫٨٠٠٠٠ NPR