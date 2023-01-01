جنيه مصري إلى درهم مغربي

تحويل EGP إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
332.32 mad

1.00000 EGP = 0.33232 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:24 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

EGP إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 MAD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065588.48391.439061.663280.9645518.2008
1GBP1.1536711.2293102.0871.660291.918981.1127720.9988
1USD0.938550.813471183.04451.35061.561040.9052517.0819
1INR0.01130150.00979560.012041710.01626360.01879760.01090080.205696

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه مصري

EGP إلى USD

EGP إلى EUR

EGP إلى CAD

EGP إلى GBP

EGP إلى AUD

EGP إلى INR

EGP إلى AED

EGP إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه مصري / الدرهم المغربي
1 EGP0.33232 MAD
5 EGP1.66158 MAD
10 EGP3.32317 MAD
20 EGP6.64634 MAD
50 EGP16.61585 MAD
100 EGP33.23170 MAD
250 EGP83.07925 MAD
500 EGP166.15850 MAD
1000 EGP332.31700 MAD
2000 EGP664.63400 MAD
5000 EGP1661.58500 MAD
10000 EGP3323.17000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / جنيه مصري
1 MAD3.00918 EGP
5 MAD15.04590 EGP
10 MAD30.09180 EGP
20 MAD60.18360 EGP
50 MAD150.45900 EGP
100 MAD300.91800 EGP
250 MAD752.29500 EGP
500 MAD1504.59000 EGP
1000 MAD3009.18000 EGP
2000 MAD6018.36000 EGP
5000 MAD15045.90000 EGP
10000 MAD30091.80000 EGP