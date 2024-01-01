Египетские фунты в марокканские дирхамы

Сконвертируйте EGP в MAD по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = د.م.0,2010 MAD

Среднерыночный курс в 21:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса EGP к MAD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

MAD
1 EGP в MADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,20420,2042
Низкий0,19910,1977
В среднем0,20210,2010
Изменение-0.65%0.73%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EGP к MAD

За последние 30 дней максимальный курс EGP к MAD составил 0,2042, а минимальный — 0,1991. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2021. Изменение курса EGP к MAD в процентном соотношении составило -0.65.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к MAD составил 0,2042, а минимальный — 0,1977. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2010. Изменение курса EGP к MAD в процентном соотношении составило 0.73.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график EGP к MAD

Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в марокканские дирхамы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и MAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в MAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

EGP в USD

EGP в EUR

EGP в CAD

EGP в GBP

EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

EGP в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Марокканский дирхам
1 EGP0,20095 MAD
5 EGP1,00475 MAD
10 EGP2,00950 MAD
20 EGP4,01900 MAD
50 EGP10,04750 MAD
100 EGP20,09500 MAD
250 EGP50,23750 MAD
500 EGP100,47500 MAD
1000 EGP200,95000 MAD
2000 EGP401,90000 MAD
5000 EGP1 004,75000 MAD
10000 EGP2 009,50000 MAD
Обменные курсы Марокканский дирхам / Египетский фунт
1 MAD4,97637 EGP
5 MAD24,88185 EGP
10 MAD49,76370 EGP
20 MAD99,52740 EGP
50 MAD248,81850 EGP
100 MAD497,63700 EGP
250 MAD1 244,09250 EGP
500 MAD2 488,18500 EGP
1000 MAD4 976,37000 EGP
2000 MAD9 952,74000 EGP
5000 MAD24 881,85000 EGP
10000 MAD49 763,70000 EGP