История обменного курса египетский фунт–марокканские дирхамы

Обменный курс египетских фунта/марокканские дирхамы сейчас составляет 0,201, отражая изменение в размере -0.018% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.056% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/марокканские дирхамы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,202, и минимумом, равным 0,199, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.919%.