بيزو دومنيكاني إلى فرنك سويسري

تحويل DOP إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dop
١٬٩٧٥ xpf

1.00000 DOP = 1.97543 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 9:59 UTC
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DOP إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0652588.51081.438091.662890.965618.1976
1GBP1.153811.22905102.1211.659221.918591.1141120.9957
1USD0.938750.813637183.08921.351.561040.9064517.0829
1INR0.01129810.009792330.012035310.01624760.01878750.01090940.205597

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

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DOP إلى GBP

DOP إلى INR

DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

DOP إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / فرنك الـ CFP
1 DOP1.97543 XPF
5 DOP9.87715 XPF
10 DOP19.75430 XPF
20 DOP39.50860 XPF
50 DOP98.77150 XPF
100 DOP197.54300 XPF
250 DOP493.85750 XPF
500 DOP987.71500 XPF
1000 DOP1975.43000 XPF
2000 DOP3950.86000 XPF
5000 DOP9877.15000 XPF
10000 DOP19754.30000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / البيزو الدومينيكي
1 XPF0.50622 DOP
5 XPF2.53109 DOP
10 XPF5.06218 DOP
20 XPF10.12436 DOP
50 XPF25.31090 DOP
100 XPF50.62180 DOP
250 XPF126.55450 DOP
500 XPF253.10900 DOP
1000 XPF506.21800 DOP
2000 XPF1012.43600 DOP
5000 XPF2531.09000 DOP
10000 XPF5062.18000 DOP