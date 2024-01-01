Dominik pesosundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile DOP → XPF çevirin

1.000 dop
1.892 xpf

1,000 DOP = 1,892 XPF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Dominik pesosundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DOP → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Dominik pesosu için en iyi döviz çiftleri

DOP → USD

DOP → EUR

DOP → GBP

DOP → INR

DOP → JPY

DOP → RUB

DOP → AUD

DOP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Dominik Pesosu / CFP Frangı
1 DOP1,89160 XPF
5 DOP9,45800 XPF
10 DOP18,91600 XPF
20 DOP37,83200 XPF
50 DOP94,58000 XPF
100 DOP189,16000 XPF
250 DOP472,90000 XPF
500 DOP945,80000 XPF
1000 DOP1.891,60000 XPF
2000 DOP3.783,20000 XPF
5000 DOP9.458,00000 XPF
10000 DOP18.916,00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Dominik Pesosu
1 XPF0,52865 DOP
5 XPF2,64327 DOP
10 XPF5,28654 DOP
20 XPF10,57308 DOP
50 XPF26,43270 DOP
100 XPF52,86540 DOP
250 XPF132,16350 DOP
500 XPF264,32700 DOP
1000 XPF528,65400 DOP
2000 XPF1.057,30800 DOP
5000 XPF2.643,27000 DOP
10000 XPF5.286,54000 DOP