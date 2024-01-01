100 İsviçre frangından Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile XPF → DOP çevirin

100 xpf
54,11 dop

1,000₣ XPF = 0,5411$ DOP

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → DOP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → DOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,54110,5411
Düşük0,53180,5217
Ortalama0,53770,5342
Değişim1.76%3.62%
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1 XPF → DOP istatistikleri

XPF → DOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5411, en düşük 0,5318 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5377 oldu. XPF → DOP kurundaki değişiklik 1.76 değerindeydi.

XPF → DOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5411, en düşük 0,5217 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5342 oldu. XPF → DOP kurundaki değişiklik 3.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Dominik Pesosu
1 XPF0,54112 DOP
5 XPF2,70558 DOP
10 XPF5,41117 DOP
20 XPF10,82234 DOP
50 XPF27,05585 DOP
100 XPF54,11170 DOP
250 XPF135,27925 DOP
500 XPF270,55850 DOP
1000 XPF541,11700 DOP
2000 XPF1.082,23400 DOP
5000 XPF2.705,58500 DOP
10000 XPF5.411,17000 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / CFP Frangı
1 DOP1,84803 XPF
5 DOP9,24015 XPF
10 DOP18,48030 XPF
20 DOP36,96060 XPF
50 DOP92,40150 XPF
100 DOP184,80300 XPF
250 DOP462,00750 XPF
500 DOP924,01500 XPF
1000 DOP1.848,03000 XPF
2000 DOP3.696,06000 XPF
5000 DOP9.240,15000 XPF
10000 DOP18.480,30000 XPF