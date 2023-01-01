بيزو دومنيكاني إلى يوان صيني

تحويل DOP إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dop
١٢٨٫٦٧ cny

1.00000 DOP = 0.12867 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 9:46 UTC
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DOP إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.06688.62991.438671.664840.964918.2235
1GBP1.1527411.2288102.1661.658391.91911.1122821.0066
1USD0.93810.813802183.14251.34961.561770.905217.0952
1INR0.01128290.009788040.012027510.01623240.01878420.01088730.205613

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

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DOP إلى GBP

DOP إلى INR

DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

DOP إلى AUD

DOP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / Chinese Yuan RMB
1 DOP0.12867 CNY
5 DOP0.64333 CNY
10 DOP1.28666 CNY
20 DOP2.57332 CNY
50 DOP6.43330 CNY
100 DOP12.86660 CNY
250 DOP32.16650 CNY
500 DOP64.33300 CNY
1000 DOP128.66600 CNY
2000 DOP257.33200 CNY
5000 DOP643.33000 CNY
10000 DOP1286.66000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / البيزو الدومينيكي
1 CNY7.77206 DOP
5 CNY38.86030 DOP
10 CNY77.72060 DOP
20 CNY155.44120 DOP
50 CNY388.60300 DOP
100 CNY777.20600 DOP
250 CNY1943.01500 DOP
500 CNY3886.03000 DOP
1000 CNY7772.06000 DOP
2000 CNY15544.12000 DOP
5000 CNY38860.30000 DOP
10000 CNY77720.60000 DOP