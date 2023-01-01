كولون كوستاريكي إلى فرنك سويسري

تحويل CRC إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
١٫٧٠ chf

1.00000 CRC = 0.00170 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 8:29 UTC
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CRC إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.0658588.60391.438261.662010.9643518.1941
1GBP1.1550711.23115102.3451.661311.919771.1138921.0157
1USD0.938250.812249183.12981.34941.559330.904817.07
1INR0.01128620.009770850.012029410.01623240.01875780.01088420.205342

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / الفرنك السويسري
1 CRC0.00170 CHF
5 CRC0.00848 CHF
10 CRC0.01696 CHF
20 CRC0.03393 CHF
50 CRC0.08482 CHF
100 CRC0.16965 CHF
250 CRC0.42412 CHF
500 CRC0.84824 CHF
1000 CRC1.69649 CHF
2000 CRC3.39298 CHF
5000 CRC8.48245 CHF
10000 CRC16.96490 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / كوستاريكا كولوين
1 CHF589.45400 CRC
5 CHF2947.27000 CRC
10 CHF5894.54000 CRC
20 CHF11789.08000 CRC
50 CHF29472.70000 CRC
100 CHF58945.40000 CRC
250 CHF147363.50000 CRC
500 CHF294727.00000 CRC
1000 CHF589454.00000 CRC
2000 CHF1178908.00000 CRC
5000 CHF2947270.00000 CRC
10000 CHF5894540.00000 CRC