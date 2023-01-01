كولون كوستاريكي إلى بولا بوتسواني

تحويل CRC إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
٢٥٫٥٤ bwp

1.00000 CRC = 0.02554 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:29 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

CRC إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 BWP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.0658588.60391.438261.662010.9643518.1941
1GBP1.1550711.23115102.3451.661311.919771.1138921.0157
1USD0.938250.812249183.12981.34941.559330.904817.07
1INR0.01128620.009770850.012029410.01623240.01875780.01088420.205342

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

CRC إلى USD

CRC إلى EUR

CRC إلى GBP

CRC إلى INR

CRC إلى JPY

CRC إلى RUB

CRC إلى AUD

CRC إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Botswanan Pula
1 CRC0.02554 BWP
5 CRC0.12772 BWP
10 CRC0.25545 BWP
20 CRC0.51089 BWP
50 CRC1.27723 BWP
100 CRC2.55447 BWP
250 CRC6.38617 BWP
500 CRC12.77235 BWP
1000 CRC25.54470 BWP
2000 CRC51.08940 BWP
5000 CRC127.72350 BWP
10000 CRC255.44700 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / كوستاريكا كولوين
1 BWP39.14700 CRC
5 BWP195.73500 CRC
10 BWP391.47000 CRC
20 BWP782.94000 CRC
50 BWP1957.35000 CRC
100 BWP3914.70000 CRC
250 BWP9786.75000 CRC
500 BWP19573.50000 CRC
1000 BWP39147.00000 CRC
2000 BWP78294.00000 CRC
5000 BWP195735.00000 CRC
10000 BWP391470.00000 CRC