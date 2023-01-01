كولون كوستاريكي إلى ليف بلغاري

تحويل CRC إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 crc
3.44 bgn

1.00000 CRC = 0.00344 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 8:28 UTC
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CRC إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.0660588.62341.438311.66220.964518.1984
1GBP1.1549311.2312102.3531.661141.91971.1139321.0177
1USD0.938050.812216183.13251.34921.559210.9047517.0709
1INR0.01128370.009770130.01202910.01622950.01875570.01088320.205346

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / لياف بلغاري
1 CRC0.00344 BGN
5 CRC0.01720 BGN
10 CRC0.03440 BGN
20 CRC0.06880 BGN
50 CRC0.17199 BGN
100 CRC0.34398 BGN
250 CRC0.85996 BGN
500 CRC1.71992 BGN
1000 CRC3.43984 BGN
2000 CRC6.87968 BGN
5000 CRC17.19920 BGN
10000 CRC34.39840 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / كوستاريكا كولوين
1 BGN290.71100 CRC
5 BGN1453.55500 CRC
10 BGN2907.11000 CRC
20 BGN5814.22000 CRC
50 BGN14535.55000 CRC
100 BGN29071.10000 CRC
250 BGN72677.75000 CRC
500 BGN145355.50000 CRC
1000 BGN290711.00000 CRC
2000 BGN581422.00000 CRC
5000 BGN1453555.00000 CRC
10000 BGN2907110.00000 CRC