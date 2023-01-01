دولار بليزي إلى ليف بلغاري

تحويل BZD إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 bzd
911.42 bgn

1.00000 BZD = 0.91142 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 7:28 UTC
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BZD إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86421.0646588.50281.436751.660010.9569518.1899
1GBP1.1571411.23195102.411.662521.920871.1073221.0482
1USD0.939250.811721183.12851.34951.559210.898817.0853
1INR0.01129910.009764660.012029610.01623390.01875660.01081220.205529

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / لياف بلغاري
1 BZD0.91142 BGN
5 BZD4.55710 BGN
10 BZD9.11420 BGN
20 BZD18.22840 BGN
50 BZD45.57100 BGN
100 BZD91.14200 BGN
250 BZD227.85500 BGN
500 BZD455.71000 BGN
1000 BZD911.42000 BGN
2000 BZD1822.84000 BGN
5000 BZD4557.10000 BGN
10000 BZD9114.20000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / دولار بليز
1 BGN1.09719 BZD
5 BGN5.48595 BZD
10 BGN10.97190 BZD
20 BGN21.94380 BZD
50 BGN54.85950 BZD
100 BGN109.71900 BZD
250 BGN274.29750 BZD
500 BGN548.59500 BZD
1000 BGN1097.19000 BZD
2000 BGN2194.38000 BZD
5000 BGN5485.95000 BZD
10000 BGN10971.90000 BZD