Белизские доллары в болгарские левы

Сконвертируйте BZD в BGN по реальному обменному курсу

1 000 bzd
897,98 bgn

BZ$1,000 BZD = лв0,8980 BGN

Среднерыночный курс в 04:07
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1 BZD в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,91560,9179
Низкий0,89410,8941
В среднем0,90610,9067
Изменить-1.31%-2.14%
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Соотношение 1 BZD к BGN

За последние 30 дней максимальный курс BZD к BGN составил 0,9156, а минимальный — 0,8941. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,9061. Изменение курса BZD к BGN в процентном соотношении составило -1.31.

За последние 90 дней максимальный курс BZD к BGN составил 0,9179, а минимальный — 0,8941. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,9067. Изменение курса BZD к BGN в процентном соотношении составило -2.14.

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Популярные валюты

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,2821,37183,6481,3440,7731,4921,659
1 ZAR0,05510,0754,5750,0740,0420,0820,091
1 CAD0,7313,339161,0320,9810,5641,0891,21
1 INR0,0120,2190,01610,0160,0090,0180,02

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Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белизский доллар

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BZD в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белизский доллар / Болгарский Лев
1 BZD0,89798 BGN
5 BZD4,48988 BGN
10 BZD8,97975 BGN
20 BZD17,95950 BGN
50 BZD44,89875 BGN
100 BZD89,79750 BGN
250 BZD224,49375 BGN
500 BZD448,98750 BGN
1000 BZD897,97500 BGN
2000 BZD1 795,95000 BGN
5000 BZD4 489,87500 BGN
10000 BZD8 979,75000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Белизский доллар
1 BGN1,11362 BZD
5 BGN5,56810 BZD
10 BGN11,13620 BZD
20 BGN22,27240 BZD
50 BGN55,68100 BZD
100 BGN111,36200 BZD
250 BGN278,40500 BZD
500 BGN556,81000 BZD
1000 BGN1 113,62000 BZD
2000 BGN2 227,24000 BZD
5000 BGN5 568,10000 BZD
10000 BGN11 136,20000 BZD