500 دولار بليزي إلى ليف بلغاري

تحويل BZD إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

500 bzd
449.07 bgn

1.00000 BZD = 0.89815 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 11:37 UTC
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BZD إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.080389.33591.468671.670740.955118.4479
1GBP1.1694511.26335104.4731.717521.953841.1169521.5737
1USD0.92570.791546182.69551.35951.546550.884117.0766
1INR0.01119370.009571820.012092610.01643980.01870180.0106910.2065

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / لياف بلغاري
1 BZD0.89815 BGN
5 BZD4.49075 BGN
10 BZD8.98150 BGN
20 BZD17.96300 BGN
50 BZD44.90750 BGN
100 BZD89.81500 BGN
250 BZD224.53750 BGN
500 BZD449.07500 BGN
1000 BZD898.15000 BGN
2000 BZD1796.30000 BGN
5000 BZD4490.75000 BGN
10000 BZD8981.50000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / دولار بليز
1 BGN1.11340 BZD
5 BGN5.56700 BZD
10 BGN11.13400 BZD
20 BGN22.26800 BZD
50 BGN55.67000 BZD
100 BGN111.34000 BZD
250 BGN278.35000 BZD
500 BGN556.70000 BZD
1000 BGN1113.40000 BZD
2000 BGN2226.80000 BZD
5000 BGN5567.00000 BZD
10000 BGN11134.00000 BZD