سجل أسعار الصرف من بولا بوتسوانا إلى إلى Zmw

يبلغ سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى Zmw حاليًا 1.34313 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -2.803% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة بولا بوتسوانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.971% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى Zmw بين أعلى مستوى 1.38653 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 1.31935 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -3.475%.