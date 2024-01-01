История обменного курса ботсванская пула–замбийские квачи

Обменный курс ботсванская пула/замбийские квачи сейчас составляет 1,958, отражая изменение в размере 0.616% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 3.683% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/замбийские квачи колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1,958, и минимумом, равным 1,889, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.742% увеличение стоимости.