سجل أسعار الصرف من بولا بوتسوانا إلى لساموا تالاس

يبلغ سعر صرف بولا بوتسوانا إلى لساموا تالاس حاليًا 0.193071 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -3.267% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة بولا بوتسوانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.119% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف بولا بوتسوانا إلى لساموا تالاس بين أعلى مستوى 0.199864 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.191492 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -3.372%.