История обменного курса ботсванская пула–самоанские талы

Обменный курс ботсванская пула/самоанские талы сейчас составляет 0,202, отражая изменение в размере -0.160% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.408% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/самоанские талы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,202, и минимумом, равным 0,200, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.622% уменьшение стоимости.