سجل أسعار الصرف من بولا بوتسوانا إلى إلى فانواتو فاتوس

يبلغ سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى فانواتو فاتوس حاليًا 8.4276 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -3.159% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة بولا بوتسوانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.160% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى فانواتو فاتوس بين أعلى مستوى 8.71647 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 8.36206 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -3.403%.