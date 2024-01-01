История обменного курса ботсванская пула–вату Вануату

Обменный курс ботсванская пула/вату Вануату сейчас составляет 8,918, отражая изменение в размере 0.159% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.456% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/вату Вануату колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 8,918, и минимумом, равным 8,843, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.712% уменьшение стоимости.