سجل أسعار الصرف من بولا بوتسوانا إلى إلى تونغا بانغاس

يبلغ سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى تونغا بانغاس حاليًا 0.167393 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -2.944% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة بولا بوتسوانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.086% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى تونغا بانغاس بين أعلى مستوى 0.172706 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.164751 في 10-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -3.410%.