История обменного курса ботсванская пула–тонганские паанги

Обменный курс ботсванская пула/тонганские паанги сейчас составляет 0,174, отражая изменение в размере -1.025% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.225% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/тонганские паанги колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,175, и минимумом, равным 0,171, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -2.035% уменьшение стоимости.