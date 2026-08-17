سجل أسعار الصرف من بولا بوتسوانا إلى إلى الدينار التونسي

يبلغ سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى الدينار التونسي حاليًا 0.207466 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -3.149% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة بولا بوتسوانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.073% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى الدينار التونسي بين أعلى مستوى 0.214589 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.206087 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -3.584%.