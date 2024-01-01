История обменного курса ботсванская пула–тунисские динары

Обменный курс ботсванская пула/тунисские динары сейчас составляет 0,230, отражая изменение в размере -0.201% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.294% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/тунисские динары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,231, и минимумом, равным 0,229, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.475% увеличение стоимости.