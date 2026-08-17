سجل أسعار الصرف من بولا بوتسوانا إلى بدولارات سورينام

يبلغ سعر صرف بولا بوتسوانا إلى بدولارات سورينام حاليًا 2.68715 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -3.069% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة بولا بوتسوانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.336% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف بولا بوتسوانا إلى بدولارات سورينام بين أعلى مستوى 2.78257 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 2.65733 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -3.411%.