سجل أسعار الصرف من بولا بوتسوانا إلى بدولارات سورينام
هل تبحث عن أسعار صرف BWP التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة بولا بوتسوانا السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة بولا بوتسوانا عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
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سجل أسعار صرف بولا بوتسوانا إلى بدولارات سورينام
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 BWP إلى SRD
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|2.7722
|الأدنى
|2.6697
|المتوسط
|2.7042
|التغيير
|0.62%
يبلغ سعر صرف بولا بوتسوانا إلى بدولارات سورينام حاليًا 2.68715 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -3.069% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة بولا بوتسوانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.336% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف بولا بوتسوانا إلى بدولارات سورينام بين أعلى مستوى 2.78257 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 2.65733 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -3.411%.
BWP إلى SRD مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert بولا بوتسوانا to دولار سورينامي
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اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر BWP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر SRD كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى SRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert بولا بوتسوانا to دولار سورينامي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر BWP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر SRD كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى SRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
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دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.