История обменного курса ботсванская пула–суринамские доллары

Обменный курс ботсванская пула/суринамские доллары сейчас составляет 2,192, отражая изменение в размере 0.484% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.282% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/суринамские доллары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 2,228, и минимумом, равным 2,171, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.148% увеличение стоимости.