سجل أسعار الصرف من بولا بوتسوانا إلى إلى سييرا ليونين

يبلغ سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى سييرا ليونين حاليًا 1711.58 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -3.069% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة بولا بوتسوانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.562% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى سييرا ليونين بين أعلى مستوى 1767.99 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 1692.81 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -3.410%.