История обменного курса ботсванская пула–сьерра-леонские леоне

Обменный курс ботсванская пула/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 1 668,410, отражая изменение в размере -0.382% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.112% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1 683,600, и минимумом, равным 1 663,990, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.663% уменьшение стоимости.